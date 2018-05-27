27 مايو 2018 مـ / موافق 12 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الطائرات الإغاثية الأولى من الجسر الجوي السعودي تصل لمساعدة أهالي سقطرى

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

سقطري – واس :-

وصلت اليوم أولى طائرات الجسر الإغاثي الجوي السعودي المقدم من المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة أهالي سقطرى وتحمل على متنها مساعدات إغاثية عاجلة.

وأوضح معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة ، أنه إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ومتابعة سمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله – بتلمس حاجات الأشقاء في اليمن جراء الإعصار “ماكونو” فقد سيّر المركز أولى طائرات الجسر الجوي تحمل على متنها المواد الإيوائية والغذائية الأساسية ، بالإضافة إلى فريق مختص من المركز للإشراف على توزيع هذه المواد في سقطرى.

وبيّن الدكتور الربيعة أن المركز بادر بهذا الجسر عقب تحذير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة من توجه الإعصار “ماكونو” نحو الجزيرة سارع المركز لإغاثة المناطق المتأثرة جراء الإعصار، وذلك بتجهيز وتوفير أطنان من المواد الإغاثية العاجلة تشمل مواد غذائية وأدوية وأغطية وملبوسات لتقديمها على وجه السرعة لأهالي الجزيرة الذين يعانون شحًا كبيرًا في هذه المواد وللتخفيف من آثار الإعصار عليهم.

ورفع معالي الدكتور الربيعة شكره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على هذه اللفتة الإنسانية الكريمة، سائلاً الله تعالى أن يجعلها في ميزان حسناته، مبيناً أن الطائرة الإغاثية ستتبعها طائرات وفق جدول وخطة إغاثية بالتنسيق مع اللجنة العليا للإغاثة .

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