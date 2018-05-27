27 مايو 2018 مـ / موافق 12 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“المرور”يوضح آلية التعامل مع الحاصلات على رخص قيادة من الخارج سعوديات أو مقيمات

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

كشفت الإدارة العامة للمرور أمس السبت، عن آلية التعامل مع النساء الحاصلات على رخص قيادة من الخارج سواء سعوديات أو مقيمات.

وأوضحت الإدارة في معرض ردها على سؤال حول هذا الموضوع، أنه تم تجهيز 21 موقعا لاستبدال الرخص الأجنبية المعتمدة في المملكة برخص قيادة سعودية.

وحددت الإدارة المواقع في الرياض والدمام والأحساء والجبيل وبريدة وعنيزة وحائل وتبوك وجدة والطائف ومكة المكرمة والمدينة المنورة وأبها وعرعر وجيزان ونجران والباحة والقريات وسكاكا.

وأبانت أن جميع الصالات والميادين المذكورة مجهزة لاستقبال طالبي الاستبدال، مشيرة إلى انه سيتم التأكد من صحة الرخصة ومدى قدرة من يرغب استبدالها على القيادة من خلال إجراء تقييم للقيادة.

يذكر أن المادة 37 من قانون المرور تنص على أن من لا يجيد القيادة يحال إلى إدارة المرور لإعادة تقييمه حتى لو كان يحمل رخصة قيادة على أن تكون الرخصة المطلوبة متلائمة مع نوع الرخصة الأجنبية أو الدولية التي يحملها.

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