أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»“النيابة العامة” تطالب بالقتل في محاكمة مخططي تفجير مسجد المصطفى بالقطيف
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