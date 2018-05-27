27 مايو 2018 مـ / موافق 12 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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تعرّف على قصة بداية كرة القدم بالمملكة.. كيف تسببت جريمة قتل في وقفها وكيف اقنع الراحل عبدالله الفيصل الملك عبدالعزيز بعودتها

بتاريخ أنحاء الوطن ،رياضة ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

تحدث الأمير تركي بن عبدالله الفيصل عن دور والده الراحل في تأسيس وتطوير الرياضة السعودية، حيث كان وزير الداخلية الأسبق هو مَن أسس اللجنة الأولمبية السعودية، وساهم في تأسيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، واعتماد المملكة عضواً في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وكشف أن إحدى مباريات كرة القدم بالمملكة شهدت مضاربة عنيفة أسفرت عن مقتل أحد الأشخاص، فقررت الحكومة إيقاف النشاط الكروي، غير أن والده الأمير عبدالله الفيصل التقى الملك عبدالعزيز وأقنعه بعودة النشاط، حيث اشترط عليه الملك المؤسس أن يشرف عليها شخصياً وأن يكون مسؤولاً عنها أمامه.

وروي الأمير عبدالرحمن بن عبدالله الفيصل، خلال حلقة أمس السبت من برنامج “الراحل” على قناة “روتانا خليجية” أمس السبت، أن والده كان يشاهد مباريات كرة القدم التي كان ينظمها البحَّارة الأجانب العاملون بالمملكة، فكون فريقاً سعودياً لمنافستهم ومن هنا بدأ النشاط الكروي المنظم بالمملكة، وتأسست أندية الاتحاد والوحدة والهلال والشباب.

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