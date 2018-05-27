تعرّف على قصة بداية كرة القدم بالمملكة.. كيف تسببت جريمة قتل في وقفها وكيف اقنع الراحل عبدالله الفيصل الملك عبدالعزيز بعودتها

الأمير #عبدالرحمن_بن_عبدالله_الفيصل : كوّن الوالد #الراحل_عبدالله_الفيصل أول فريق كرة قدم سعودي ليلعب ضد البحارة الأجانب، ومن هنا بدأت كرة القدم في المملكة.. #برنامج_الراحل #خليجية #الحب_مو_غصب pic.twitter.com/E3gyQNo6n8

الأمير #تركي_بن_عبدالله_الفيصل يروي تفاصيل أول جريمة قتل تتم في السعودية بسبب كرة القدم مما أدى إلى وقفها لفترة، وكيف أقنع #الراحل_عبدالله_الفيصل جده الملك عبدالعزيز بعودتها#برنامج_الراحل#خليجية#الحب_مو_غصب pic.twitter.com/k0xaFY8V4q

— خليجية (@Khalejiatv) May 26, 2018