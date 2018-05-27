27 مايو 2018 مـ / موافق 12 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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تمديد فترة التقديم لجائزة خادم الحرمين لتكريم المخترعين والموهوبين

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

الرياض – واس :-

أعلنت الأمانة العامة لجائزة خادم الحرمين الشريفين لتكريم المخترعين والموهوبين بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، عن تمديد فترة استقبال الترشيحات للجائزة في دورتها الخامسة بفئتيها “المخترعين” و”الموهوبين”، إلى يوم الخميس 23 رمضان 1439هـ الموافق 7 يونيو 2018م.

وأوضحت الأمانة العامة للجائزة أن قرار تمديد فترة استقبال الترشيحات للجائزة جاء تزامناً مع شهر رمضان المبارك وحرصاً من الأمانة على إتاحة الفرصة للراغبين بالمشاركة في الجائزة، مبينه أن استقبال الترشيحات سيكون عن طريق الموقع الإلكتروني للجائزة : www.kingprize.sa ويقتصر على التخصصات العلمية والتقنية والابتكارية سواءً المقدمة من الأفراد أو الجهات .

وتهدف الجائزة إلى تشجيع وتقدير المخترعين والموهوبين المتميزين في المجالات العلميّة، والتقنيّة والابتكارية، وتنمية روح الإبداع، والابتكار، والاختراع لديهم، وتحفيز المواهب والقدرات، وكذلك تحفيزها على الإسهام في تطوير مجالات العلوم والتقنية والابتكار في المملكة، والمنتجات القائمة عليها، للتحول إلى مجتمع حيوي معرفيّ، واستثمار طاقات أفراد المجتمع، وحثهم على التنافس المثمر، في مجالات العلوم والتقنية والابتكار.

يذكر أن جائزة خادم الحرمين الشريفين لتكريم المخترعين والموهوبين منذ استحداثها عام 1431هـ استكملت أربع دورات فاز بها 14 موهوبا و27 اختراعاً، وتم تصنيف الموهوبين من الدورة الرابعة إلى ثلاث فئات عمرية (ما دون 18 عاماً، وما بين 18 – 25 عاماً، وما فوق 25 عاماً) رغبة في إتاحة الفرصة للمواهب الشابة للتنافس على الجائزة، حيث تتضمن الجائزة مكافأة مالية وميدالية وشهادة استحقاق.

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