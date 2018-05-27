“سلام بلا حدود” تختار أول سعودية سفيرة للسلام

(أنحاء) – ناصر الحسن :-
قال المفكر محمد العرب رئيس منظمة سلام بلا حدود إن المنظمة التي تتخذ من باريس ومانشستر مقرا لها ولديها سفراء في 42 دولة اختارت الدكتورة السعودية سمية الناصر سفيرة للسلام.
وتعتبر سمية الناصر من أوائل المدربات في السعودية حيث بدأت التدريب عام 2003 وقد تعمقت في علوم الوعي، وبعد ذلك حصلت على شهادة الدكتوراه وعلى شهادة الاتحاد العالمي للمدربين من أمريكا أقامت المئات من الدورات في العديد من الدول ولديها عدة مؤلفات ومقالات في عدة صحف ولقاءات تلفزيونية وإذاعية وكانت متحدثة في العديد من المؤتمرات العلمية ,كما لديها جماهيرية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.