27 مايو 2018 مـ / موافق 12 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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شرطة الرياض تطيح بلصين سرقا ذهباً ومجوهرات من منزل مواطن بعد تهديد زوجته بمسدس

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

ضبطت شرطة منطقة الرياض لصين دخلا إلى منزل أحد المواطنين وهددا زوجته بمسدس وسرقا أطقم ذهب ومجوهرات وجوالات قبل أن يلوذا بالفرار.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أنهم تلقوا بلاغاً الأربعاء الماضي من مواطن، بقيام شخصين بدخول منزله الواقع بحي الرمال شرق العاصمة، وهددا زوجته بسلاح ناري ونفذا جريمتهما ثم هربا.

وأضاف أن فرق الدوريات تمكنت من تحديد نوع المركبة التي يستقلها الجناة من نوع “فولكس واجن” وتم كشف هوية مستخدمها الفعلي، مبيناً أنه اتضح أنها مستأجرة لغرض السرقة، وأثمرت الجهود في القبض على اللصين بكمين محكم، وتبين أنهما مواطنان في العقد الثاني من العمر.

وأشار إلى أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقر اللصان بجريمتهما، وتم إيقافهما وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.

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