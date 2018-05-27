فيديو | أسرى في قبضة الجيش اليمني يتحدثون عن تضليل الحوثيين لهم لتجنيدهم

(أنحاء) – متابعات :-
نشر المركز الإعلامي للجيش اليمني تسجيلاً مصوراً لاعترافات عدد من الأسرى الحوثيين بعد وقوعهم في قبضة الجيش الوطني في جبهة باقم بصعدة.
وتحدث الأسرى عن الأساليب المضللة التي اتبعتها الميليشيات الحوثية لأجل تجنيدهم في صفوفها، ودفعهم إلى جبهات القتال، مشيرين إلى المعاملة الحسنة التي وجدوها من قبل الجيش اليمني بعد أسرهم، حيث تم توفير العلاج اللازم للجرحى منهم.
وظهر في الفيديو عدد من الأسرى بأعمار مختلفة وهم يتحدثون بأسف عن انضمامهم لصفوف الحوثيين، موجهين الدعوة لأقرانهم بعدم الانسياق خلف الدعاوى الكاذبة التي يروج لها عناصر الميليشيات الحوثية.