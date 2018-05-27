فيديو | الشرطة الروسية تقبض على عناصر من جيش النظام السوري في دمشق

(أنحاء) – متابعات :-
تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لعناصر من جيش النظام السوري، أثناء اعتقالهم من قِبل الشرطة الروسية في العاصمة دمشق.
وأظهرت الصور عدداً من عناصر الشرطة العسكرية الروسية تلقي القبض على جنود النظام في بلدة بيبلا جنوب العاصمة دمشق، أثناء قيامهم بنهب وسرقة ممتلكات أهالي البلدة.
وبينت الصور جنود النظام منبطحين على الأرض، وحولهم الجنود الروس بزيهم الرسمي وأسلحتهم، وهم يعتدون عليهم، حيث تم تفتيش سياراتهم ومصادرة ما معهم من مسروقات.
يذكر أن العديد من مدن وبلدات الغوطة الشرقية وجنوبي العاصمة دمشق انتشرت فيها عمليات السرقة.