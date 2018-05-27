27 مايو 2018 مـ / موافق 12 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»فيديو | سيارة شرطة خارجة عن السيطرة تتسبب في حادث سير مروع بالأردن
﻿

فيديو | سيارة شرطة خارجة عن السيطرة تتسبب في حادث سير مروع بالأردن

بتاريخ حوادث ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

وقع حادث مروع بين سيارتين، في منطقة رأس العين،‏ بالعاصمة الأردنية عمّان، نتج عنه وفيات وإصابات بين قائدي وركاب السيارتين.

وأظهر مقطع فيديو مصور بكاميرا مراقبة في أحد المحلات، قدوم سيارة تابعة للشرطة الأردنية، حيث فقد قائدها السيطرة عليها، وقفز بها إلى المسار المقابل من الطريق، في وقت قدوم سيارة أجرة، لتصطدم بها بعنف وجها لوجه، ما نتج عنه إصابة 3 من رجال الأمن، ووفاة اثنين من المواطنين.

وفيما تمكن أحد رجال الأمن من الخروج من السيارة بعد إصابة في قدمه، حاول المارة إخراج المصابين من السيارتين، في ظل تصاعد الدخان من السيارتين نتيجة الاصطدام العنيف.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.