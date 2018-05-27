فيديو | سيارة شرطة خارجة عن السيطرة تتسبب في حادث سير مروع بالأردن

(أنحاء) – متابعات : ــ
وقع حادث مروع بين سيارتين، في منطقة رأس العين، بالعاصمة الأردنية عمّان، نتج عنه وفيات وإصابات بين قائدي وركاب السيارتين.
وأظهر مقطع فيديو مصور بكاميرا مراقبة في أحد المحلات، قدوم سيارة تابعة للشرطة الأردنية، حيث فقد قائدها السيطرة عليها، وقفز بها إلى المسار المقابل من الطريق، في وقت قدوم سيارة أجرة، لتصطدم بها بعنف وجها لوجه، ما نتج عنه إصابة 3 من رجال الأمن، ووفاة اثنين من المواطنين.
وفيما تمكن أحد رجال الأمن من الخروج من السيارة بعد إصابة في قدمه، حاول المارة إخراج المصابين من السيارتين، في ظل تصاعد الدخان من السيارتين نتيجة الاصطدام العنيف.