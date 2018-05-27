فيديو | صالح المغامسي يروي موقف لن ينساه مع ممرضة لبنانية بعد إجرائه عملية جراحية

(أنحاء) – متابعات :-
روى الشيخ صالح المغامسي قصة عرفت باسم الممرضة اللبنانية، حيث كان له معها موقف لا ينساه بعد أن أجرى عملية في القلب قبل سنوات.
وأوضح الشيخ المغامسي في برنامج من الصفر على mbc، أنه أجرى قبل سنوات عملية في القلب فتعاطف الناس معه تعاطفهم مع أي مريض، وأنه بعد إجراء العملية تبين للأطباء أن هناك دمًا ما زال يغطي القلب وأنه يجب أن يخرج بعملية بفتح الصدر مرة أخرى، وكان من بين الحاضرين ممرضة لبنانية فلما سمعت ذلك من الأطباء توجهت له وقالت “صل على النبي وربك يفرجها”.
ويضيف أنه لما سمع منها ذلك قال “اللهم صل على محمد وعلى آل محمد”، وأنه بقدر الله نزل الدم، وذهل الأطباء حتى أنهم أعادوا الأشعة مرة أخرى فوجدوا أن الدم لم يعد موجودا، وقال له طبيب سوداني واسمه آدم إن ما كانوا سيفعلوه في غرفة العمليات فرجه الله من فوق سبع سموات.
وأشار إلى أنه وجد تعاطفا من الناس معه، وقد ساقهم الله إليه، فكان عليه أن يعينهم في أن يكونوا قريبين من الله فكان يجتهد قدر الإمكان لتقريب الناس من ربهم، وجعل القران الكريم سبيله في ذلك.