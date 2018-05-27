فيديو | مصور حوثي يوثق هزيمة الميلشيا واندحارها أمام القوات السعودية والجيش اليمني

(أنحاء) – متابعات :-
وثَّق مقطع فيديو قام بإعداده أحد مصوري الميليشيات الحوثية وحصلت عليه القوات الخاصة اليمنية في جبهة حرض بعد سيطرتها على أحد المواقع، حالة الانكسار التي تعاني منها الميليشيا أمام القوات السعودية والجيش اليمني.
وأظهر المقطع، تجمعا لعناصر الميليشيا معظمهم صغار السن تم الزج بهم في القتال عبر أثناء تحشيدهم للقتال وإلقاء الخطب الرنانة عليهم.
كما أوضح المقطع تعليقا للمصور وهو يقر بهزيمة عناصر الميليشيا وسيطرة القوات السعودية على مواقع الانقلابيين قبالة الحدود السعودية اليمنية.
وكانت جبهة حرض شهدت أمس مقتل العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي، واستعادت قوات الشرعية السيطرة على مواقع جديدة شرق المدينة في محافظة حجة، وسط انهيار دفاعات الحوثيين.
واستعادت قوات الشرعية السيطرة على جبل الإشارة الاستراتيجي، والطريق الرابط بين صعدة والمزرق في حجة.
وأسفرت المعارك عن تكبد مليشيات الحوثي خسائر بشرية كبيرة، علاوة على تدمير عدد من الآليات القتالية التابعة لها، والاستيلاء على كميات كبيرة من الأسلحة المتنوعة.