27 مايو 2018 مـ / موافق 12 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“محمد صلاح” يحسم الجدل بشأن مشاركته في كأس العالم

بتاريخ رياضة | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

حسم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الجدل حول إمكانية مشاركته في كأس العالم 2018، الذي سيقام بعد أقل من 3 أسابيع، وذلك عقب تعرضه لإصابة، مساء أمس السبت، في نهائي أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

وكتب صلاح على حسابه في “تويتر”، عن الإصابة وما صاحبها من خسارة المباراة: “كانت ليلة صعبة للغاية، لكنني مقاتل”، و”على الرغم من كل شيء، أنا واثق من أنني سأكون في روسيا لأجعلكم كلكم فخورين”، و”سيعطيني حبكم ودعمكم القوة التي أحتاج إليها”.

يُذكر أن مصر تلعب في المجموعة الأولى لكأس العالم برفقة روسيا البلد المضيف والسعودية والأورجواي، حيث ستلتقي الأوروجواي في المباراة الأولى، بينما تلعب المملكة في المباراة الافتتاحية مع روسيا.

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