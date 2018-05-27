27 مايو 2018 مـ / موافق 12 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مصادر: توقيع عقود الربط الكهربائي بين الرياض والقاهرة في 22 يونيو المقبل

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

كشفت مصادر بوزارة الكهرباء المصرية، عن توقيع عقود مشروع الربط الكهربائي بين الرياض والقاهرة بقدرة 3 آلاف ميجا وات في 22 يونيو المقبل.

وأوضحت المصادر أنه سيتم البدء على الفور في تنفيذ المشروع، لافتةً إلى أن الجانبين السعودي والمصري انتهيا من جميع الدارسات الخاصة بالمشروع، حيث من المقرر دخول المشروع حيز التشغيل مطلع عام 2021م.

ولفتت المصادر وفقا لصحيفة “اليوم السابع” المصرية، أنه سيتم البدء في إنشاء محطات المحولات الخاصة بالمشروع “بدر – المدينة – تبوك” منتصف العام الحالي.

ويهدف المشروع إلى ربط الشبكات الكهربائية لكل من المملكة ومصر من خلال إنشاء خط هوائي بطول 1300 كيلو متر، بمعدل 450 كيلو مترا في الأراضي المصرية، وكابل بحري تحت مياه خليج العقبة بطول 20 كيلو مترا، و830 كيلو مترا في الأراضي السعودية.

وسيسهم المشروع في تبادل كهرباء بين الشبكتين بمعدل 1500 ميجاوات تصل إلى 3000 ميجاوات بانتهاء المشروع، من خلال الاستفادة من اختلاف توقيتات الذروة، والتي تكون في السعودية نهارا وفي مصر ليلًا.

وتبلغ تكلفة المشروع 1.6 مليار دولار، منها 610 ملايين دولار حصة الجانب المصري.

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