27 مايو 2018 مـ / موافق 12 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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وزير الخارجية المصري: لا مصالحة مع “الإخوان”

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – وكالات :-

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن لا نية للمصالحة مع جماعة «الإخوان» (التي تحظرها السلطات منذ 2013، وتصنفها جماعة إرهابية).

وقال شكري في تصريحات للتلفزيون الرسمي للبلاد، إن «الجماعة استباحت دماء المصريين، وليس هناك أي محل لمصالحة مع تنظيم غير شرعي»، مضيفاً: «الرئيس عبد الفتاح السيسي دائماً يؤكد أن مصر لجميع أبنائها، ما داموا يلتزمون القانون والقواعد التي تجمعنا، فهذا المنهج الذي نسير عليه».

من ناحية ثانية، تقوم واعظات مصريات بالرد على الفكر المتطرف، وتصويب الأفكار المتشددة، بلقاءات وندوات في المساجد والنوادي والملتقيات الفكرية، فضلاً عن مواجهة «الكتائب الإلكترونية»، في إطار مما قال مراقبون إنه سيساعد على مواجهة الأفكار المتطرفة التي تنشرها التنظيمات الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ودفعت وزارة الأوقاف أخيراً بـ300 واعظة في المساجد الكبرى خلال شهر رمضان، لإلقاء الدروس الدينية عقب صلاة الظهر أو العصر في مصليات السيدات.

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