27 مايو 2018 مـ / موافق 12 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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وزير خارجية اليمن: ميليشيا الحوثي أبلغت الأمم المتحدة بقبول الانسحاب وتسليم السلاح

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أعلن وزير الخارجية اليمني خالد اليماني في أول مقابلة له بعد تعيينه أن ميليشيا الحوثي الإيرانية باتت في وضع صعب، وتقبل بالتعاطي مع مقترحات المسار السياسي، الذي تقوده الأمم المتحدة.

وكشف اليماني في تصريح لـ “العربية” أن الأمم المتحدة تلقت رسائل من الحوثيين تفيد بأنهم باتوا جاهزين لعملية السلام والانسحاب من المدن وتسليم السلاح إلى الدولة.

وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قد أصدر قراراً الخميس بإقالة عبدالملك المخلافي من منصبه وزيراً للخارجية وتعيينه مستشاراً لرئيس الجمهورية.. كما أصدر قراراً جمهورياً بتعيين السفير خالد حسين محمد اليماني وزيراً للخارجية خلفاً للمخلافي.

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