أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء العالم»وزير خارجية اليمن: ميليشيا الحوثي أبلغت الأمم المتحدة بقبول الانسحاب وتسليم السلاح
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