27 مايو 2018 مـ / موافق 12 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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وفاة وإصابة 8 أشخاص في حادث تصادم مروّع على طريق “مكة – جدة”

بتاريخ حوادث | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

باشرت فرق الهلال الأحمر في مكة المكرمة حادث تصادم على طريق مكة – جدة السريع فجر أمس (السبت)، نتج عنه مصرع وإصابة 8 أشخاص.

وقال المتحدث الرسمي للهيئة بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان، إن غرفة العمليات تلقت بلاغا يفيد بوجود حادث تصادم في خط جدة- مكة السريع أمام مدارس فقيه وبه عدد من الإصابات.

وأشار أنه على الفور هرعت 6 فرق إسعافية، وحين وصول أول فرقة للموقع تبين وجود حالتي وفاة و6 إصابات، تراوحت بين المتوسطة والبسيطة، وجرى تقديم العناية الإسعافية للمصابين، ونُقلوا إلى مستشفى النور التخصصي.

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