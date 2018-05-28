28 مايو 2018 مـ / موافق 13 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»إلغاء عقد معلم مقيم أساء للمملكة وشعبها عبر مواقع التواصل وإحالته للنيابة العامة
﻿

إلغاء عقد معلم مقيم أساء للمملكة وشعبها عبر مواقع التواصل وإحالته للنيابة العامة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

شكلت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة لجنة للتحقيق مع معلم مقيم يعمل في مدرسة الخندق الأهلية، وقررت إحالته إلى النيابة العامة، لإساءته للمملكة بتغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي.

من جانبها، أعلنت إدارة مدارس الخندق الأهلية بالمدينة، إلغاء عقد المعلم بشكل فوري لتغريدته المسيئة.

يذكر أن المعلم وهو من جنسية عربية نشر عبر حسابه على مواقع التواصل تغريدة مسيئة للمملكة وللشعب السعودي، حيث طالب مغردون بمحاسبته وإلغاء تعاقده بالمدرسة.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.