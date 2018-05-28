28 مايو 2018 مـ / موافق 13 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الأرصاد”: أمطار غزيرة تؤثر على 5 أماكن بمكة المكرمة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الاثنين، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار غزيرة على عدة محافظات بمنطقة مكة المكرمة.

وأفادت الهيئة عبر بيان نشرته بصفحتها الرسمية بـ “تويتر”، بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد، إلى جانب نشاط في الرياح، ما قد يحد من مدى الرؤية الأفقية.

وتستمر موجة الأمطار الغزيرة اليوم من الساعة 04:40 حتى العاشرة مساءً، وتؤثر على مناطق: “الشفا” و”الهدا”، و”السيل الكبير”، و”عشيرة”، و”الطائف”والأجزاء المجاورة.

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