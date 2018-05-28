28 مايو 2018 مـ / موافق 13 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الداخلية” تفتح باب القبول لحملة البكالوريوس للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أعلنت وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية أمس (الأحد)، فتح باب القبول لحملة شهادة البكالوريوس من خريجي العامين “1437 / 1438هـ” و” 1438/ 1439هـ”؛ للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين في كلية الملك فهد الأمنية؛ للعمل بعد التخرج في أحد القطاعات الأمنية.

واشترطت الوكالة أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من شرط المنشأ مَن نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة، وألا يزيد سن المتقدم عند بدء العام الدراسي بموجب بطاقة هويته الوطنية على 27 سنة لجميع التخصصات، عدا الأطباء فلا يزيد سن المتقدم منهم على 30 سنة، وأن يكون المتقدم لائقاً طبياً وسليماً من الأمراض المعدية والعاهات الجسمية والعقلية، وحائزاً على المؤهلات النظامية للتخصصات المطلوبة المعلن عنها، وبتقدير لا يقل عن جيد، كما يشترط معادلة الشهادات من وزارة التعليم بالنسبة لخريجي الجامعات غير السعودية.

واشترطت كذلك أن يكون المتقدم حَسن الأخلاق والسمعة، وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلّة بالشرف والأمانة، وأن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة التخصصية واختبار القبول الشامل واللياقة البدنية، وأن يكون المتقدم غير متزوج من امرأة أجنبية، وألا يكون المتقدم قد تعيّن على وظيفة حكومية خاضعة لنظام الخدمة المدنية أو العسكرية، وأن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس بانتظام كلي، وألا يكون قد مضى على تخرجه أكثر من عام واحد، إضافة إلى أي شروط أخرى تضعها الكلية.

ونوهت الوكالة إلى أنه سيتم فتح باب التسجيل للمتقدمين؛ للقيام بإدخال طلب الالتحاق الأولي من خلال بوابة التوظيف بوزارة الداخلية، اعتباراً من يوم الخميس الموافق 16 / 9 / 1439هـ الساعة الـ 11 صباحاً، على أن يقفل التسجيل يوم الأربعاء الموافق 22 /9 /1439 هـ الساعة الـ 10 صباحاً، مشددة على عدم قبول أي طلب التحاق إلا من خلال منصة أبشر توظيف بوزارة الداخلية.

ولفتت إلى أن سنة التخرج لخريجي التخصصات الطبية الحاصلين على شهادة الامتياز، تحتسب من تاريخ حصولهم على شهادة الامتياز، مبينة أن أسماء المقبولين مبدئياً ستعلن لاحقاً في الصحف المحلية، وفي منصة أبشر توظيف بوزارة الداخلية.

وأكدت الوكالة أهمية تعبئة الحقول عند التقديم بمنتهى الدقة، والحرص على اختيار التخصص الدقيق من قوائم التخصصات المعلنة، مع مراعاة اختلاف مسميات التخصص من جامعة إلى أخرى، مشيرة إلى أنه لن يتم النظر في أي طلب غير مستوفى للشروط.

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