28 مايو 2018 مـ / موافق 13 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»الرئيس الإيطالي يكلف كارلو كوتاريلي بتشكيل الحكومة
﻿

الرئيس الإيطالي يكلف كارلو كوتاريلي بتشكيل الحكومة

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

روما – واس :-

كلف الرئيس الايطالي سيرجيو ماتاريلا رسميا اليوم الاثنين رجل الاقتصاد المؤيد للتقشف كارلو كوتاريلي بتشكيل حكومة تكنوقراط .

وقال الأمين العام للرئاسة أوغو زامبيتي للصحافيين إن الرئيس ماتاريلا استقبل كوتاريلي وطلب منه تشكيل حكومة .

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.