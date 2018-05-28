28 مايو 2018 مـ / موافق 13 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الرئيس الفلسطيني يغادر المستشفى بعد تلقيه العلاج لمدة 8 أيام

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – وكالات :-

خرج الرئيس الفلسطيني محمود عباس من المستشفى يوم الاثنين بعد أن ظل فيه لمدة ثمانية أيام للعلاج مما قال مسؤولون إنه التهاب رئوي.

وقال عباس (82 عاما) للصحفيين في ردهة المستشفى بمدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة ”شكرا لله تعالى على أن خرجت اليوم من المستشفى بصحة تامة وأعود لعملي اعتبارا من الغد“.

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