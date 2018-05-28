انفجار إطار حافلة عمانية يؤدي بحياة شخص و15 مصابًا تم نقلهم لمستشفيات الخرج

(أنحاء) – متابعات : ــ
تعرضت حافلة “عمانية” لحادث مروري ،على طريقة حرض بمحافظة الخرج وذلك بعد انقلاب مركبتهم وانحرافها عن الطريق أثر إنفجار الإطار الأمامي.
ونتج عن الحادث وفاة شخص وإصابة خمسة عشر شخص من بينهم طفلين وجميعهم من الجنسية العمانية.
وقد باشر الحادث الجهات المختصة بالمحافظة من مرور محافظة الخرج والهلال الأحمر لنقل المصابين وحظي الحادث بمتابعة من محافظ الخرج المكلف الأستاذ صقر الدعجاني .
واستقبل مستشفى الملك خالد، 14 حالة (12 رجلًا وطفلين)، بينما تم نقل حالتين لمستشفى المصانع الحربية، إحداهما توفيت والثانية إصابتها مستقرة.