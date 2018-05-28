28 مايو 2018 مـ / موافق 13 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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برامج جديدة لتجنيد العسكريات وزيادة الكوادر النسائية بقطاعات الأمن

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

كشف مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد القحطاني، عن التوجه نحو تنفيذ برامج جديدة؛ لتجنيد العسكريات وتوظيف أخريات بوظائف مدنية.

وأوضح القحطاني في كلمته بفعاليات ملتقى قيادة القوات الخاصة لأمن الطرق، أن هناك توجهاً لزيادة أعداد الكوادر النسائية بقطاع الأمن العام والقطاعات الأمنية الأخرى.

وبيّن أن هناك رغبة نحو مناقشة المبادرات والمشاريع والبرامج، لتطوير أعمال القوات الخاصة لأمن الطرق وفق رؤية المملكة 2030.

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