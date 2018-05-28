بنك التنمية يدعم 80 أسرة منتجة للمشاركة في مهرجان “خلك تراثي”

(أنحاء) – ناصر الحسن :-
نجح بنك التنمية الاجتماعي في جدة في اشراك نحو 80 أسرة منتجة بنجاح في مهرجان خلك تراثي الذي ينطلق في جدة وتحتضنه قرية مرسال خلال شهر رمضان، برعاية الأمير عبدالله بن بندر نائب أمير منطقة مكة المكرمة.
وأكد المهندس رامي حمزة أو الجدايل مدير بنك التنمية الاجتماعية في جدة والذي يقود فريق البنك للمشاركة في مهرجان خلك تراثي في جناح الفرع داخل الفعالية “أن البنك يوفر الخدمات المالية والخدمات غير المالية للأسر المنتجة حيث وفر أكثر من 80 موقعا في القرية لدعم الأسر المنتجة في الفعالية التي تنوعت بين الفنون التشكيلية والحرف والصناعات التراثية وغيرها.
وأشار إلى “أن البنك يقدم دورا كبيرا في دعم الأسر المنتجة سواء من الناحية المالية بتقديم القروض وهناك مسار مخصص لدعم الأسر المنتجة بمبلغ 50 الف ريال”.
وأكد أبو الجدايل “أن البنك لا يكتفي بتقديم القروض بل يتابع هذه الحالات ويقدم لها الدعم الإرشادي والاستشارات المتخصصة، من خلال الزيارات الدورية التي يقوم بها موظفي البنك أو من خلال مركز دلني التابع للبنك.
وأضاف: “نجحنا من خلال الجناح الذي تم إقامته في الفعالية في تقديم المعلومات للمواطنين والمستفيدين والرد على استفساراتهم “.
يشار إلى أن الأسر المنتجة تحظى بدعم واسع في الفترة الأخيرة من خلال البنك في حين تفاعل الشارع السعودي مع انتشار أكشاك وسيارات الأسر المنتجة وخاصة في ظل الجودة التي تقدم بها المنتجات وهو الأمر الذي دفع بالكثير من الأسر في المدن السعودية إلى تعلم صناعات مختلفة وحرف متعددة للتحول إلى الإنتاج والاكتفاء وهو ما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.