تعرف على سبب ظهور وزير داخلية باكستان مصابًا أثناء لقائه الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف | فيديو

(أنحاء) – متابعات : ــ
استقبل وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف في جدة، أمس (الأحد)، وزير الداخلية الباكستاني أحسن إقبال، الذي ظهر مصابا في ذراعه أثناء اللقاء، وذلك لبحث التعاون بين البلدين وآخر تطورات الأحداث الدولية.
ويعود السبب في ظهور وزير داخلية باكستان مصاباً خلال اللقاء، إلى إطلاق النار عليه في ولاية البنجاب قبل ثلاثة أسابيع، حيث نُقل إلى المستشفى للعلاج، فيما اعتُقل الرجل الذي ارتكب تلك الجريمة.
حضر الاستقبال عدد من مسؤولي وزارة الداخلية، والوفد المرافق لوزير الداخلية الباكستاني.