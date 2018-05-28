28 مايو 2018 مـ / موافق 13 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“تعليم مكة” تكشف حقيقة استمرار صرف راتب موظفة مستقيلة 14 عامًا

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

ردت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، على ما أثير مؤخرًا، في احدى الصحف المحلية، بشأن استمرار راتب موظفة مستقيلة 14 عامًا دون علمها، قائلة، إنه لم يصرف لها أي راتب منذ قرار طي قيدها.

وقالت “تعليم مكة”، في بيان صادر عنها الأحد، إن الموظفة تم طي قيدها في تاريخ ١٢ / ١١ / ١٤٢٢ هـ لاستقالتها، وتم اتخاذ الإجراءات الرسمية وإبلاغ مكتب التأمينات الاجتماعية بمكة المكرمة الجهة المختصة باستبعاد المشتركة من سجلاتها، مؤكدة أنه “منذ قرار طي قيدها لم يُصرف لها أي راتب من الإدارة، وفقًا لسجلات برنامج شؤون الموظفين بالإدارة”.

وأكدت إدارة تعليم مكة المكرمة، أنها بادرت بإرسال جميع الخطابات المطلوبة لكل الجهات التي استفسرت عن قضية الموظفة السابقة من منطلق سلامة الإجراءات التي اتخذتها الإدارة.

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