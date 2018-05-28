28 مايو 2018 مـ / موافق 13 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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جازان.. دوريات الأمن تضبط كمية من المواد المخدرة والمحظورة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

تمكنت دوريات الأمن بمنطقة جازان من ضبط كمية من المواد المخدرة والمحظورة, وذلك في ثلاث عمليات منفصلة. حيث تم في العملية الأولى الإطاحة بشاب ثلاثيني في نقطة مفاجئة بتقاطع بخشة عثر بحوزته على 47 حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة.

وفي العملية الثانية تمكن رجال الأمن من ضبط شاب عشريني يستقل مركبة من نوع كامري بنقطة الفرز الأمني على طريق صبيا – جازان عثر بحوزته على 10 حبات كبتاجون.

أما العملية الثالثة فشهدت ضبط مركبة من نوع كامري يستقلها مواطن في العقد الثالث من العمر عثر بها على 34 حزمة من القات المحظور مخبأة بشكل محكم بصدام المركبة الأمامي واسفل المراتب, وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الأشخاص والمضبوطات وإحالتهم لجهة الاختصاص.

من جهته قدم مدير شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة الأمنية الدائمة اللواء ناصر بن سعيد القحطاني شكره للفرق القابضة مطالباً بمضاعفة الجهود.

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