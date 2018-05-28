ديانا حداد لـ “مجموعة إنسان”: تعاون مرتقب بيني وبين تركي آل الشيخ.. وأنا الأحق بالأغنية الخليجية

(أنحاء) – صلاح مخارش : ــ
كشفت الفنانة اللبنانية ديانا حداد، عن اعتناقها الدين الاسلامي عن اقتناع تام، على الرغم من أنها مولودة لأب مسيحي أم مسلمة، مشيرة إلى أن سبب ابتعادها عن الساحة الفنية بعد انفصالها عن زوجها سهيل العبدول كان بسبب مرض والدها ومن ثم وفاته.
وقالت في لقاء لها عبر برنامج “مجموعة إنسان”، اليوم (الإثنين)، الذي يُبث عبر قناة “MBC” مع الإعلامي علي العلياني، إن ترى نفسها متربعة على عرش الأغنية البدوية، وتحمل من الرصيد الفني الذي يؤهلها أن تكون كذلك”.
وذكرت حداد أن الفترة القادمة ستحمل العديد من الأعمال الغنائية الجديدة باللهجتين المصرية والبدوية، مشيرة إلى أنه هناك تعاون مع المستشار تركي آل الشيخ للغناء من أشعاره.
وأفادت ديانا أنها ليست ضد إجراء عمليات التجميل، مبينة إنها خضعت لعمليتين تجميلتين في الأنف والأسنان، مؤكدة أنه لا ضرر من
وأكدت الفنانة ديانا حداد أنها الأحق من أي أحد اغيرها بأداء الأغنية الخليجية لكونها تتقنها جيدا خصوصا أنها عاشت لفترة في الكويت وحاليا في الإمارات وتحمل الجنسية الإمارتية، مشيرة إلى أن أغنية “ساكن” من أهم محطاتها الغنائية في مسيرتها الفنية.
وتطرقت إلى الحديث عن خلافها مع الفنانة سميرة توفيق حول تصريحها بسحب لقب الأغنية البدوية، مشيرة إلى أنها تحبها وتقدرها كثيرا وهي من أعطتها اللقب ولها الحق في سحبه وهي لا تحمل أي غضاضة من هذا الموقف.
وأشارت الفنانة اللبنانية أنها لا تخاف شيئا في الحياة غير الموت، لافتة إلى أنها عندما ذهبت لأداء العمرة برفقة ابنتها الصغيرة أشاعوا وفاتها وهو الأمر الذي نفته.
وتحدثت ديانا حداد عن انفصالها عن زوجها سهيل العبدول، مؤكدة أنها عاشت حياة سعيدة معه وتقدره فهو أبو بناتها ولكن ما حدث أنه في الفترة الأخيرة من حياتهما الزوجية لم يكن هناك توافقا بينهما وهو ما تسبب في انفصالهما، مشيرة إلى أنها من الجائز أن ترتبط مرة أخرى ومن ثم أن تتزوج.