28 مايو 2018 مـ / موافق 14 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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راشد الماجد في جدة ثامن أيام العيد بحضور العوائل

بتاريخ ثقافة وفنون | الكاتب :

أنحاء – متابعات : ــ

يعود سندباد الأغنية الخليجية ‏راشد الماجد للوقوف على مسارح الحفلات الغنائية في مدينة جدة، مجددا في شوال القادم، بعد غياب ناهز الـ10 أعوام.

وكشفت مصادر عن حفلة فنية ساهرة، من المقرر أن يحييها الماجد ثامن أيام عيد الفطر المبارك، بحضور الرجال والنساء للمرة الأولى في المملكة، فيما ينتظر أن تشهد الحفلة حضور أكثر من 5 آلاف من جمهوره ومعجبيه في الصالة المغلقة بمدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية، حسب “عكاظ”.

كما ينتظر أن تشهد أيام عيد الفطر، في كل من جدة وأبها والرياض، مجموعة من الحفلات الغنائية، لكل من محمد عبده وعبدالله الرويشد وماجد المهندس ورابح صقر وعبادي الجوهر.

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