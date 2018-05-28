سرقة سيارة رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون السابق

(أنحاء) – متابعات : ــ
تعرض رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون السابق عبدالرحمن الهزاع أمس الأحد لسرقة مركبته من أمام أحد الفنادق الشهيرة بالعاصمة الرياض.
وقال الهزاع في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” إنه تمت سرقة سيارته من أمام الواجهة الجنوبية لفندق شيراتون.
وعرض الهزاع معلومات عن سيارته ولونها وأرقام لوحاتها، مطالبًا من يعثر عليها التواصل معه.
تمت سرقة سيارتي الليلة من أمام الواجهة الجنوبية لفندق شيراتون.
الرجاء ممن يحصل على معلومة إبلاغي مع الشكر
مرسيدس
اللون بني
لوحة : ر ي س 906
— عبدالرحمن الهزاع (@AALHAZZAA) May 27, 2018