28 مايو 2018 مـ / موافق 13 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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سرقة سيارة رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون السابق

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

تعرض رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون السابق عبدالرحمن الهزاع أمس الأحد لسرقة مركبته من أمام أحد الفنادق الشهيرة بالعاصمة الرياض.

وقال الهزاع في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” إنه تمت سرقة سيارته من أمام الواجهة الجنوبية لفندق شيراتون.

وعرض الهزاع معلومات عن سيارته ولونها وأرقام لوحاتها، مطالبًا من يعثر عليها التواصل معه.

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