28 مايو 2018 مـ / موافق 13 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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سواريز يتضامن مع محمد صلاح: ننتظرك في كأس العالم

بتاريخ رياضة | الكاتب :

(أنحاء) – وكالات : ــ

تمنى مهاجم منتخب أوروغواي ونجم هجوم برشلونة الإسباني لويس سواريز الشفاء العاجل لنجم منتخب مصر محمد صلاح بعد الإصابة التي تعرض لها أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأضاف سواريز، في تصريح اليوم الأحد: “أتمنى الشفاء العاجل لمحمد صلاح والعودة سريعا للملاعب قبل كأس العالم”.

وبسؤاله عما إذا كان ميزة لأوروغواي في غياب صلاح، صرح سواريز “لا، عندما ألعب أنا أنظر إلى الفرق الأخرى وأريد أن تكون أفضل”.

ويخوض منتخب مصر أولى مبارياته في مونديال روسيا أمام منتخب أوروغواي يوم 15 يونيو القادم، في مجموعة تضم أيضا منتخبي روسيا البلد المضيف والمملكة العربية السعودية.

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