فيديو | “السدحان” يبرر هجومه القاسي على أحد منتقديه

أنحاء – متابعات :-
برّر الفنان عبدالله السدحان هجومه على أحد منتقديه في برنامج تليفزيوني، بأنه كان عائدا من يوم عمل طويل، مؤكدا على أن النقد البنّاء للعمل الفني شيء مهم، يستفيد منه الجميع، وأن طارق الحربي الذي انتقده هو أحد أبنائه.
وأوضح السدحان، في فقرة “تفاعلكم” على “العربية”، أن هناك نقدا للبناء وآخر للإساءة، فالنقد الذي يتلمس منه أخطاءه ككتاب أو مخرجين أو قائمين على العمل أو ممثلين، شيء جيد وأنه كان يطّلع على النقد من الصحافة في السابق قبل وسائل التواصل الاجتماعي ويستفيد منه.
وأضاف أن هناك فارقا بين النقد والنقد المصحوب بالتشمت وهو المزعج، فقاطعته مذيعة الفقرة بأن ما حدث هو أن برنامج “رادار طارئ” ويقدمه طارق الحربي علّق على أحد مشاهد المسلسل في تعليق كوميدي، فردّ السدحان بأنه قد قسا بالفعل على طارق الحربي في هجومه عليه، وهو واحد من أبنائه وأن من حقه دائما أن يقسو على أبنائه لكنه يرى أن طارق أخطأ في انتقاده.
وأشار إلى أن المشهد الذي سخر منه طارق، لم يستمر 3 أيام كما اعتقد، كذلك رأى أن طارق أخطأ تجاه أبطال مسلسل شيرشات، وأنه عندما يكون عائدا من التصوير في العاشرة والنصف صباحا في رمضان ومتعبا ومنهكا من أجل تقديم عمل متميز، ثم يفاجأ بما يقوله طارق، فقد صدر منه ما صدر من هجوم.
ولم ينكر السدحان وجود نقاط ضعف في عمله كما في الأعمال الأجنبية، كما أنه لاحظ أن قسوة انتقاد الحربي توجهت لعملين فقط، مبررا قسوة التغريدات والهجوم بأنه كان منهكًا ومتعبًا بعد ليل طويل قضاه في التصوير، لافتا إلى أن المشكلة أن النقد كان موجّهًا له بالاسم وليس للعمل، وأن المنتقد صار يضحك على أسماء وأعمال زملاء له.