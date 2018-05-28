فيديو | “السليمان” يكشف عن خطأ فعله وضحك منه الأمير محمد بن نايف

(أنحاء) – متابعات : ــ
كشف الكاتب الصحفي خالد السليمان، موقفاً طريفاً له مع الأمير محمد بن نايف، حينما كتب مقالاً ينتقد فيه إجراء اتخذته وزارة الداخلية، بشأن القبول في كلية الملك فهد الأمنية.
وأوضح السليمان، خلال استضافته في برنامج “المعزب 11” على قناة “الرسالة”، أنه انتقد بصورة قاسية قراراً خاصاً بقبول الطلاب الجامعيين في كلية الملك فهد الأمنية، عوضاً عن طلاب الثانوية العامة، مضيفاً أن المقال كتبه في نهاية الأسبوع وقبل يومين من نشره.
وأضاف أنه سافر إلى ينبع لممارسة هواية الغوص، وأثناء وجوده تحت الماء انتبه إلى أن مقاله استند إلى معلومة خاطئة وكان ذلك في يوم جمعة، فحاول الاتصال بالصحيفة كي يوقفوا نشر المقال، إلا أنهم لم يردوا على اتصالاته، وتم نشر المقال.
وأشار إلى أن أفراداً من الجهات الأمنية اتصلوا عليه بعد يومين من نشر المقال، وأوصلوه هاتفياً بالأمير محمد بن نايف، الذي تعامل معه بكل لطف، وأبلغه بأنهم يريدون توضيح بعض سوء الفهم الوارد في مقاله، وأن الغرض من المكالمة ليس لومه أو محاسبته على ما كتب، مؤكدًا أن الأمير محمد بن نايف ضحك حينما عرف أنه كان يريد إيقاف نشر المقال أثناء ممارسته الغوص، ومازحه بدعوته لكي يمارسا الغوص سوياً في المرة المقبلة.