فيديو | الشيخ أحمد نحاس يصف شعور أن تكون مؤذناً في الحرم المكي

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تحدّث مؤذن المسجد الحرام بالعاصمة المقدسة الشيخ أحمد نحاس، اليوم الاثنين، عن الشعور الذي انتابه عندما أصبح مؤذنًا في الحرم بعدما كان مؤذنًا لمسجد الخيف في منى.
وقال الشيخ أحمد نحاس، عبر مقطع فيديو تم بثّه من المسجد الحرام: “أكرمني الله بالأذان في الحرم بعد 9 سنوات قضيتها في الأذان بمسجد الخيف في منى”.
وأضاف مؤذن الحرم: “أذّنت الأذان الأول يوم غسل الكعبة، وكان موافقًا يوم 1- 8- 1430 هـ”، لافتًا إلى أن “جميع مؤذني الحرم يؤذّنون على المقام الحجازي”.
وعن شعوره الخاص، قال: “ينتاب المؤذن شعور عظيم عند الأذان أمام الكعبة، حيث تشهد الكعبة للإنسان يوم القيامة.. فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى”.