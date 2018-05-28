فيديو | “الهاجري” يكشف حقيقة جنسيته ويوجه رسالة لـ “تميم” ويوضح موقفه من قصة “يابو يمن”

(أنحاء) – متابعات : ــ
أوضح الشاعر سلطان الهاجري الحقيقة حول جنسيته عبر أبيات شعرية قائلا ” ما عندي وطن إلا وطن أبوي وجدي.. ما عندي وطن إلا السعودية.. ولا عندي ولاة أمر إلا سلمان بن عبد العزيز ومحمد بن سلمان”.
وأضاف في رده على سؤال الإعلامي العلياني خلال لقاء له في برنامج “مجموعة إنسان ” حول علاقاته بالناس في قطر والشيوخ والمحاولات بشأن استمالته وقت الأزمة وحصوله على الجنسية القطرية ” أنه ليس في حاجة إلى الجنسية القطرية.
واستكمل رده بأبيات شعرية قائلا ” البطاقة والجواز وعهدتك يالراوي.. ياتميم بن حمد مافي وراها نافعة.. خلها عندك وأعطها يوسف القرضاوي.. أما أنا ماني في حاجة وأنا أخو رفعة.. دام أبو سلمان باقي هامتي مرتفعة”.
وعلى جانب آخر رد ” الهاجري” على سؤال العلياني حول حقيقة قصيدته التي أغضبت اليمنيين حيث قيل أنه جعلهم والحوثي على حد سواء. قائلا ” أنه لم يخطئ .. وأنه أشار إلى أنه يقصد الحوثي وليس اليمنيين “.
الهاجري يرد على حقيقة جنسيته القطرية بأبيات#مجموعة_إنسان #سلطان_الهاجري_في_مجموعة_إنسان pic.twitter.com/oboaYAQa4K
— مجموعة إنسان (@MajmoutInsaan) May 26, 2018
الهاجري يوضح موقفه من قصة " يابو يمن "#مجموعة_إنسان #سلطان_الهاجري_في_مجموعة_إنسان pic.twitter.com/aHAQKMwEU6
— مجموعة إنسان (@MajmoutInsaan) May 26, 2018