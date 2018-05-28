فيديو | مقطع نادر للملك المؤسس وهو يدشن تصدير أول شحنة من النفط السعودي قبل 79 عاماً

(أنحاء) – متابعات :-
يصادف شهر مايو الجاري مرور 79 عاماً على تدشين تصدير أول شحنة من نفط المملكة للخارج، على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود.
ونشرت الهيئة العامة للموانئ مقطع فيديو يظهر قيام الملك عبدالعزيز بفتح الصمام لضخ أول شحنة نفط إلى الباخرة في الأول من مايو 1939م، وسط حضور عدد كبير من المسؤولين والمواطنين.
وأظهر المقطع صعود الملك المؤسس إلى ظهر باخرة النفط وتوجيهه التحية لطاقمها، إلى جانب استقبال الملك في اليوم التالي لحاكم البحرين الذي وصل إلى المملكة للتهنئة بتصدير الشحنة الأولى من النفط.