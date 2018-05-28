28 مايو 2018 مـ / موافق 13 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مسؤول: المملكة تستضيف على أراضيها أكثر من مليون لاجئ يمثلون 5% من عدد السكان

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

قال الدكتور عبدالله الربيعة؛ المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، إن المملكة تستضيف على أراضيها أكثر من مليون لاجئ، 561 ألف منهم من اليمنيين، فيما الباقي من السوريين والبورماويين.

وأوضح الربيعة أن هذا العدد يمثل 5% من عدد السكان وهي نسبة عالمية مرتفعة، لافتا إلى أنهم يعاملون في المملكة بصفتهم “زائرين”.

وبين خلال لقاء له بالإعلاميين أمس (الأحد)، أن العمل الإغاثي الذي كانت تقوم به المملكة قبل توجيهات خادم الحرمين بإنشاء مركز الملك سلمان يعاني من ضعف التوثيق، وهو ما حرص المركز على تلافيه.

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