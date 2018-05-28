أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء العالم»مقتل وإصابة أكثر من 35 عنصراً حوثياً بنيران الجيش اليمني في محافظة الجوف
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