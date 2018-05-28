28 مايو 2018 مـ / موافق 13 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مقتل وإصابة أكثر من 35 عنصراً حوثياً بنيران الجيش اليمني في محافظة الجوف

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

عدن – واس :-

تجددت المعارك الميدانية الليلة الماضية بين قوات الجيش الوطني اليمني ومليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية المتون بمحافظة الجوف شمالي شرق اليمن.

وأفاد موقع (سبتمبر نت) التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن معارك عنيفة اندلعت في جبهة موزية في المتون شمالي محافظة الجوف بين قوات الجيش الوطني اليمني والمليشيا الحوثية.

ودكت مدفعية الجيش الوطني اليمني بالتزامن مع تلك المعارك عدداً من مواقع المليشيا الانقلابية وتعزيزات لها في الجبهة ذاتها، وأسفرت تلك المعارك عن مقتل أكثر من 15 عنصراً واصابة أكثر من 20 آخرين من عناصر مليشيا الحوثي.

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