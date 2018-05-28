أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»“هيئة المواصفات”: ارتفاع نسبة السلع المطابقة للمواصفات في السوق إلى 63.7%
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
فيديو | مقطع نادر للملك المؤسس وهو يدشن تصدير...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- يصادف شهر مايو الجاري مرور 79 عاماً على تدشين تصدير أول شحنة من نفط
-
الربيعة: 6 مليارات دولار قدمتها المملكة لفلسط...بتاريخ
الرياض – واس :- أكد معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية
-
إلغاء عقد معلم مقيم أساء للمملكة وشعبها عبر م...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- شكلت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة لجنة للتحقيق مع معلم مقيم يعمل في
-
جازان.. دوريات الأمن تضبط كمية من المواد المخ...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- تمكنت دوريات الأمن بمنطقة جازان من ضبط كمية من المواد المخدرة والمحظورة, وذلك في