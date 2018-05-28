ينبع: مهرجان “تيزار2” يعيد الغباوي والحرف اليدوية للمنطقة التاريخية

(أنحاء) – ينبع : ــ
عاود مهرجان تيزار2 فعالياته للسنة الثانية على التوالي بالمنطقة التاريخية بمحافظة ينبع حيث نجحت فعالياته في جذب أهالي ينبع وزوارها؛ للاستمتاع بالعروض الشعبية والفقرات المسرحية الممتعة والهادفة، التي تنظمها هيئة السياحة بمحافظة ينبع خلال شهر رمضان .
وأكد سامر العنيني مدير هيئة السياحة والتراث الوطني بمحافظة ينبع بان مهرجان ” تيزار2″ في نسخته الثانية يهدف الى تعزيز مكانة المحافظة كوجهة سياحية مميزة على مستوى المملكة بالتعاون مع القطاع الحكومي والخاص , اضافة لا دخال السرور والبهجة على أهالي المحافظة وزوارها وتنشيط قطاع الضيافة وجذب شباب الاعمال والأسر المنتجة وتشجيعهم على اقتحام سوق العمل بقطاع السياحة ’ مشيرا الى ان المهرجان يأتي متوافقا مع طبيعة الشهر الفضيل وغالبية الفعاليات تركز على الطابع التراثي لمحافظة ينبع من خلال اعادة احياء التراث الينبعي , وبين ان ” تيزار2 ” يركز في نسخته على دعم الحرفيين من خلال دعم منتجاتهم بإشراف فريق متخصص من ” بارع ” ويفتح المجال للجميع للمشاركة بأعمالهم الحرفية .
وكشف “العنيني” بان مهرجان تيزار2 يضم في نسخته الثانية “مركاز العمدة” الذي يجمع أهالي المحافظة بعاداتهم وتقاليدهم لمتابعة فعالية ” غباوي رمضان ” التي تدور فكرتها حول فن الكسرة الينبعية والالغاز التي يتم “تكسيرها” حسب اللهجة الدراجة يوميا , وتدور حول الرموز الدينية والقصص القرآنية ، موضحا ان المهرجان خصص موقعا لـ متجر حرفتي الذي يحتوي على منتجات معرض الحرف والصناعات اليدوية ( بارع ) بينبع من مشغولات وحرف تراثية ومجسمات جبسية صنعت بأيدي الحرفيات بينبع .
وتستمر برامج وفعاليات مهرجان “تيزار2” انطلقت من بداية الشهر الفضيل وتختم في الـ 27 من هذا الشهر بالمنطقة التاريخية.
وتستمر فعاليات مهرجان تيزار2بالمنطقة التاريخية لليوم السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك ويتخللها العديد من الفعاليات الترفيهية ذات الطابع الرمضاني والورش الأدبية والفنية والتي من ابرزها ورشة القراءة والخط العربي وكذلك ورشة الرسم بالفحم بالإضافة لعدد من اللقاءات بمركز “نادي القراءة ” وميدان لهواة الرمي بالسهام ومسرح مفتوح للأطفال ويأتي المهرجان بنسخته الثانية هذا العام ويلاقي رواجا كبيرا بين اهالي ينبع وزارها لما يحتويه من ورش تدريبية وما تحتويه المنطقة التاريخية من تجهيزات ودور مكتملة.
تيزار يعود للانطلاق مرة اخرى ثاني ايام العيد ليكمل برنامج معايدة اهالي ينبع وسط مشاركة الفنون الشعبية ومسرح للطفل وكذلك مركاز (المعايدة) الذي يتواجد به أهالي ينبع.