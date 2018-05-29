28 مايو 2018 مـ / موافق 14 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“التجارة” تفرض غرامات بقيمة 60 ألف ريال على مؤسسة عرضت قطع غيار سيارات مقلدة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، أمس (الاثنين)، فرض عقوبات على مؤسسة لاستيراد وتجارة الجملة في قطع غيار السيارات بمدينة الرياض.

وأوضحت أن المؤسسة صدر بحقها حكم قضائي من المحكمة الجزائية بالرياض يدينها بحيازة قطع غيار مقلدة لعلامات تجارية مسجلة، بعد ضبط أكثر من 5 آلاف قطعة من فلاتر هواء مقلدة لعلامات تجارية مسجلة وهي “هونداي” و”فورد” و”موتركرفت”.

وأضافت الوزارة أنه تم تغريم المنشأة وفقا للحكم القضائي بغرامة مالية قدرها 60 ألف ريال، ومصادرة كافة السلع المقلدة، ونشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالف.

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