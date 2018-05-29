29 مايو 2018 مـ / موافق 14 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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السعوديون ينتقلون من MBC إلى SBC .. بحسب تصنيف جديد.. SBC الأكثر مشاهدة في رمضان

بتاريخ ثقافة وفنون | الكاتب :

أنحاء – الرياض : ــ

تصدرت القناة السعودية الجديدة sbc نسب المشاهدة في الأيام الأولى من رمضان، من خلال إحصائية لشركة “بارك” المختصة في رصد نسب المشاهدة التلفزيونية.

وتفوقت sbc على القنوات العربية والمحلية من ناحية المشاهدة في المملكة، إذ حلت أولاً، فيما تبعها قناة “إم بي سي1”.

كما احتلت SBC المركز الثاني بعد قناة  “إم بي سي1”. حسب تصنيف شركة (ايبسوس) والذي أظهر انخفاض  “إم بي سي1”. بنسبة ٣٢% بالمقارنة بالعام السابق.  

ورغم التفاوت الكبير بين نتائج الشركتين للمركز الأول الا انه من الملاحظ إرتفاع نسب المشاهدات لجميع قنوات هيئة الاذاعة والتلفزيون (SBC ، قناة القرآن الكريم، القناة الأولى) بالمقارنة بإنخفاض نسب المشاهدات في القنوات الأخرى.  

ومنذ انطلاقة قناة “SBC” السعودية ليلة رمضان، وإعلانها عن برامجها، إلا وشدت الانتباه بالأسماء والنجوم المحليين والعرب الذين استقطبتهم عبر شاشتها، لترفع راية التحدي ضد خصومها، وتؤكد أن التلفزيون السعودي عاد من جديد، ودخل دائرة المنافسة الدرامية الرمضانية.

ونجحت قناة “SBC” من نيل حصة كبيرة من المشاهدين في الفترة الذهبية، بل إنها تصدرت القائمة في تلك الفترة في أول أيام رمضان، وهذه أول مرة تفوز فيها قناة محلية بالفترة الذهبية منذ سنوات طويلة.

وتقدم القناة على شاشتها في رمضان أقوى المسلسلات العربية، إذ تمتلك الحقوق الحصرية لمسلسل “عوالم خفية” للممثل عادل إمام، وكذلك “أرض النفاق” لمحمد هنيدي، ومسلسل “بالحجم العائلي” ليحيى الفخراني، 

وامتدت قوة القناة السعودية الجديدة إلى البرامج الرمضانية بطابع محلي ، من خلال تقديمها برنامج حواري للمذيع أحمد الحامد، الذي افتتح حلقات برنامج باستضافة الفنان خالد عبدالرحمن، وداليا مبارك وعايض، ونايف صقر وميساء مغربي، وعصام كمال ومشاعل، وبرنامج “جوايز السعودية” لعبدالمجيد الرهيدي، وبرنامج “الطريق إلى روسيا”، وحققت تلك البرامج نسبة أعلى مشاهدة في الأيام الأولى من رمضان، وتصدرت قائمة الترند في مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى الأعمال السعودية “شير شات” لفايز المالكي وحسن عسيري وراشد الشمراني، و”بدون فلتر” لعبدالله السدحان وسعد الفرج، و”حالتنا حالة” لخالد الفراج.

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