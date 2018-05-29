28 مايو 2018 مـ / موافق 14 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الشورى” يدعو ” الحياة الفطرية” إلى سرعة إنشاء شرطة بيئية.. واستخدام التقنية الحديثة في التوعية

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

دعا مجلس الشورى خلال جلسته العادية الأربعين من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدها اليوم الاثنين رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، الهيئة السعودية للحياة الفطرية إلى سرعة إنشاء شرطة بيئية.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، أن المجلس طالب الهيئة في قرار سرعة إنشاء شرطة بيئية تغطي جميع مناطق المملكة لحماية البيئة والحياة الفطرية، وتضمين تقاريرها القادمة مبادراتها وما اتخذته من إجراءات لتحقيق أهداف رؤية المملكة (2030).

وأضاف أن المجلس طالب الهيئة بتفعيل استخدام تطبيقات الأجهزة الذكية خصوصاً في مجال التوعية والإبلاغ عن المخالفات والعقوبات.

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