29 مايو 2018 مـ / موافق 14 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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تفحم 3 أشخاص في تصادم مروع على طريق “محايل – أبها”

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات : ــ

أسفر حادث مروري مروع عن تفحم ثلاثة أشخاص، فيما أُصيب شخص بإصابات بليغة مساء (الاثنين)، إثر اصطدام مركبتين واشتعال النيران بهما؛ وذلك بالقرب من مثلث العيدة على طريق محايل – أبها.

وأوضح المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر في عسير محمد الشهري أن فرقتي إسعاف باشرتا الموقع وتم نقل المصاب إلى المستشفى.

وأضاف الشهري أنه على الفور، انتقلت فرق من الدفاع المدني بمحايل عسير إلى الموقع، وتمت السيطرة على الحريق الذي اندلع في المركبتين، فيما وجدت فرق من المرور والدوريات الأمنية بالمحافظة، وتم تنظيم حركة السير وفتح الطريق أمام المركبات.

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