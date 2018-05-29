29 مايو 2018 مـ / موافق 14 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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سعودية تناشد أهل الخير جمع دية إعتاق رقبة ابنها.. تبلغ 25 مليون ريال ولم تجمع سوى 5 ملايين

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

ناشدت مواطنة سعودية أهل الخير المساهمة في جمع دية تبلغ 25 مليون ريال؛ لإعتاق ابنها من حد القصاص بعدما تورط في جريمة قتل قبل 5 سنوات، لافتة إلى أنه لم يتم جمع سوى 5 ملايين ريال فقط حتى الآن، وأن المهلة المحددة من أهل الدم ستنتهي في الـ 30 من شهر ذي الحجة المقبل.

وأعربت أم المحكوم عليه بالقصاص “عبدالعزيز المالكي”، وفقاً لـ “عاجل”، عن حسرتها لكونها لم تستطع جمع المبلغ المحدد، مبينة أن ابنها ارتكب جريمة القتل وكان عمره 16 عاماً، ولو كان بإمكانها أن تفتديه بنفسها من القصاص لفعلت.

وينتمي عبدالعزيز المالكي لأسرة بسيطة تقطن في إحدى القرى النائية في الشرق من جبال جازان، وكانت إمارة الرياض قد خصصت حساباً بنكياً لجمع مبلغ دية القتيل “محمد بكر” البالغ 25 مليون ريال.

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