أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»سعودية تناشد أهل الخير جمع دية إعتاق رقبة ابنها.. تبلغ 25 مليون ريال ولم تجمع سوى 5 ملايين
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