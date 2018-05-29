شيكابالا يكتشف مقلب “رامز تحت الصفر”… وتعرض فريق البرنامج للضرب المبرح والشتائم | فيديو

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اكتشف اللاعب المصري، محمود شيكابالا، قيام رامز جلال بالتحضير لمقلب له في برنامج “رامز تحت الصفر”.
ولم يقتنع شيكابالا بالسيدة التى يتنكر في ملابسها رامز جلال، وتتحدث البرتغالية.
وفور نطق رامز جلال لكلمة “قدرة ربنا” باللغة العربية، بدأ شيكابالا في الاعتداء على فريق عمل البرنامج.
وقام رامز جلال بمحاولة تهدئة شيكابلا، وطلب منه أن يحاسبه هو على ما حدث في البرنامج.
وتعرض رامز جلال للضرب المبرح من لاعب نادي “الرائد” السعودي، بعد اكتشافه للمقلب.
ويشارك رامز جلال في تقديم البرنامج، اللاعب المصري السابق والإعلامي الرياضي، مجدى عبد الغني.