فيديو | السعودية تخسر أمام إيطاليا بهدفين مقابل هدف استعداداً لكأس العالم

أنحاء – متابعات : ــ
فاز الفريق الأول لكرة القدم للمنتخب الإيطالي على نظيره السعودي بهدفين مقابل هدف، مساء (الاثنين)، في المباراة السابعة التجريبية استعدادا لمشاركة المنتخب السعودي في كأس العالم بروسيا منتصف الشهر المقبل.
وتقدّم المنتخب الإيطالي في د.21 عن طريق مهاجمه ماريو بالوتيلي، في الشوط الأول الذي لم يشهد تواجدا هجوميا للمنتخب السعودي.
وفي الشوط الثاني تحسّن أداء المنتخب السعودي الهجومي وبادل نظيره الإيطالي الهجمات، إلا أن المهاجم البديل أندريه بلوتي أحرز الهدف الثاني في د.65، في المقابل تمكّن لاعب وسط السعودية يحيى الشهري من تقليص الفارق بهدف في د.72.