28 مايو 2018 مـ / موافق 14 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | كوثر الأربش: تلقيت تهديدات بالقتل من متطرفين سنة وشيعة في وقت واحد.. تعرّف على السبب

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

قالت الكاتبة وعضو مجلس الشورى كوثر الأربش إنها تلقت تهديدات بالقتل من متطرفين شيعة وسنَّة؛ وذلك بسبب انتقادات وجهتها لنمر النمر وتنظيم “داعش”.

وقالت الأربش خلال استضافتها في برنامج “من الصفر” على قناة “ام بي سي” أمس الأحد، إن التهديدات التي تلقتها من جانب التطرف الشيعي كانت مؤلمة بالنسبة لها؛ لكونها جاءت من جماعتها وأهلها بحسب تعبيرها.

وأبانت أن السنة متعلمون، ونسبة التطرف عندهم معروفة ومعلومة، ويتقبلون الانتقاد والرأي الآخر من السبعينيات لوجود تعددية واضحة في الرأي، غير أن الخطاب الشيعي ليس به تلك التعددية، ولذلك غير مقبول فيه الاختلاف.

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