فيديو | كوثر الأربش: تلقيت تهديدات بالقتل من متطرفين سنة وشيعة في وقت واحد.. تعرّف على السبب

أنحاء – متابعات :-
قالت الكاتبة وعضو مجلس الشورى كوثر الأربش إنها تلقت تهديدات بالقتل من متطرفين شيعة وسنَّة؛ وذلك بسبب انتقادات وجهتها لنمر النمر وتنظيم “داعش”.
وقالت الأربش خلال استضافتها في برنامج “من الصفر” على قناة “ام بي سي” أمس الأحد، إن التهديدات التي تلقتها من جانب التطرف الشيعي كانت مؤلمة بالنسبة لها؛ لكونها جاءت من جماعتها وأهلها بحسب تعبيرها.
وأبانت أن السنة متعلمون، ونسبة التطرف عندهم معروفة ومعلومة، ويتقبلون الانتقاد والرأي الآخر من السبعينيات لوجود تعددية واضحة في الرأي، غير أن الخطاب الشيعي ليس به تلك التعددية، ولذلك غير مقبول فيه الاختلاف.