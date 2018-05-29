29 مايو 2018 مـ / موافق 14 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | هكذا كانت ردة فعل أشخاص يشهدون لحظة تعنيف ابن لوالده

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو | الكاتب :

أنحاء – متابعات : ــ

وثق برنامج “الصدمة” الذي يُبث على قناة “MBC” يوميًا في شهر رمضان الكريم، ردة فعل عنيفة لدى فئات عمرية مختلفة من الناس على شاب يعنّف والده بقوة في سوق تجاري بالرياض.

وأظهرت الحلقة رقم 12، أمس الإثنين، شابًا يقوم بتعنيف والده بقوة أمام جمع من الناس في مركز تجاري، ما جعل أحد المواطنين يتدخل لمنع الشاب من الاستمرار في معاملة أبيه بهذا الشكل؛ حتى كاد الأمر يتطور إلى أن يتعرض الشاب للضرب على يد أحد المواطنين.

وأبانت ردة فعل أخرى لمواطنة وهي تصرخ في وجه الشاب المعتدي على أبيه أمامها بأنها فقدت أباها وهي صغيرة، لتنهره عن فعله المشين.

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