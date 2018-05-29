فيديو | هكذا كانت ردة فعل أشخاص يشهدون لحظة تعنيف ابن لوالده

أنحاء – متابعات : ــ
وثق برنامج “الصدمة” الذي يُبث على قناة “MBC” يوميًا في شهر رمضان الكريم، ردة فعل عنيفة لدى فئات عمرية مختلفة من الناس على شاب يعنّف والده بقوة في سوق تجاري بالرياض.
وأظهرت الحلقة رقم 12، أمس الإثنين، شابًا يقوم بتعنيف والده بقوة أمام جمع من الناس في مركز تجاري، ما جعل أحد المواطنين يتدخل لمنع الشاب من الاستمرار في معاملة أبيه بهذا الشكل؛ حتى كاد الأمر يتطور إلى أن يتعرض الشاب للضرب على يد أحد المواطنين.
وأبانت ردة فعل أخرى لمواطنة وهي تصرخ في وجه الشاب المعتدي على أبيه أمامها بأنها فقدت أباها وهي صغيرة، لتنهره عن فعله المشين.
#الصدمة – الحلقة 12 – رد فعل إنساني قوي ضد ابن يعنف والده#رمضان_يجمعنا pic.twitter.com/oh2MPiXwiU
— MBC1 (@mbc1) May 28, 2018